الان تتابع المغرب.. الحكم بإعدام ثلاثة أدينوا بقتل السائحتين الاسكندنافيتين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365 حكم القضاء المغربي، الخميس، بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر العام الماضي، باسم تنظيم داعش. كما أدين 21 متهمًا آخرًا بأحكام تراوحت بين المؤبد وخمس سنوات سجنًا. وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما)، والنروجية مارين أولاند (28 عاما)، ليل 16-17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

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