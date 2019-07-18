شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تنتهك اتفاق وقف التصعيد في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كثفت المليشيا الحوثية اليوم (الخميس) قصفها لمواقع الجيش الوطني والأحياء السكنية في شرق وجنوب مدينة الحديدة، في انتهاك يؤكد عدم التزام المليشيا بآلية وقف التصعيد الذى جرى الاتفاق عليه الثلاثاء الماضي في اجتماعهم بوفد الحكومة الشرعية، ورئيس المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد.

وقال مصدر عسكري لـ«الخليج 365» إن المليشيا شنت هجوماً على مواقع الجيش الوطني في شرق مدينة الحديدة، وأحرقت للمرة الثالثة مجمع سيتي ماكس التجاري في كيلو 7 بقصفه بقذائف صاروخية، وتحاول التقدم للسيطرة على مواقع الجيش في كيلو 16 بمديرية الحالي.

وأشار المصدر إلى أن المليشيا قصفت الأحياء المدنية في مديرية حيس جنوب الحديدة، ما أدى إلى تدمير منزل ووقوع قتلى وجرحى في أوساط المدنيين.