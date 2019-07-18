شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الفلسطيني : مبادرة السلام العربية خط أحمر لا يمكن التراجع عنه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، أن القدس هي مفتاح السلام والحرب، وهي التي تؤدي إلى الطريق الصحيح عبر الحل السياسي على أساس الشرعية الدولية .

وقال خلال لقائه عدداً من كبار الإعلاميين والصحفيين والكتاب المصريين في مقر سفارة دولة فلسطين في القاهرة، اليوم (الخميس) "إن القدس هي العامل الذي يجمع العالم العربي، وأنه لا قيمة لأي خطة أو ورشة اقتصادية أو غيرها دون القدس، واللاجئين، ودون دولة فلسطينية على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

وأكد أبو ردينة أن مبادرة السلام العربية خط أحمر لا يمكن التراجع عنه، مشيراً إلى أن التطبيع المجاني مع الاحتلال غير مقبول ومخالف لقرارات القمم العربية السابقة، مطالباً بضرورة تفعيل القرارات والتوصيات الصادرة عن القمم السابقة.