شكرا لقرائتكم خبر عن التشرد يهدد عشرات الأسر الفلسطينية في القدس المحتلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القدس المحتلة) تخشى عشرات الأسر الفلسطينية في بلدة صور باهر في محافظة القدس المحتلة أن تجد نفسها بلا مأوى بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي قدمته لوقف هدم إسرائيل لمنازلها. وأعطت المحكمة أصحاب المنازل مُهلة حتى اليوم (الخميس) لهدمها بأنفسهم أو قيام السلطات الإسرائيلية بهدمها، بحجة قربها من الجدار الأمني الذي أقامته اسرائيل. وقال اسماعيل عبيدة وهو أب لستة أبناء لرويترز إنه لم يحتاج للحصول على تصاريح بناء إسرائيلية لبناء منزله لأنهم حصلوا على التصاريح من السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في أجزاء من الضفة الغربية منذ اتفاقات أوسلو للسلام في تسعينيات القرن الماضي. وقال إدريس أبو طير (62 عاما)، وهو أب لسبعة أبناء وبنات يسكنون في بناية مكونة من أربعين شقة مهددة بالهدم، «يريدوننا أن نهدم منزلنا أو أن ندفع تكاليف الهدم».

وأعطت المحكمة أصحاب المنازل مُهلة حتى اليوم (الخميس) لهدمها بأنفسهم أو قيام السلطات الإسرائيلية بهدمها، بحجة قربها من الجدار الأمني الذي أقامته اسرائيل. وقال اسماعيل عبيدة وهو أب لستة أبناء لرويترز إنه لم يحتاج للحصول على تصاريح بناء إسرائيلية لبناء منزله لأنهم حصلوا على التصاريح من السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في أجزاء من الضفة الغربية منذ اتفاقات أوسلو للسلام في تسعينيات القرن الماضي. وقال إدريس أبو طير (62 عاما)، وهو أب لسبعة أبناء وبنات يسكنون في بناية مكونة من أربعين شقة مهددة بالهدم، «يريدوننا أن نهدم منزلنا أو أن ندفع تكاليف الهدم».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشرد يهدد عشرات الأسر الفلسطينية في القدس المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.