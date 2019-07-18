شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان بهجوم انتحاري في سيناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) قالت مصادر أمنية مصرية إن شخصين على الأقل قتلا بهجوم انتحاري بشمال سيناء اليوم (لخميس)، وذلك بعد يوم من العثور على أربع جثث مقطوعة الرأس بالمحافظة الحدودية المصرية. وقالت المصادر أن القتيلين هما مدني وأحد أفراد القوات المسلحة.



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