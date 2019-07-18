شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق بتهمة الفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لاهور) أوقفت سلطات مكافحة الفساد في مدينة لاهور الباكستانية، اليوم (الخميس) رئيس الوزراء الباكستاني السابق شهيد خاقان عباسي، كما ذكرت مصادر متطابقة، لينضم الى عدد كبير من الشخصيات السياسية المعارضة. وكان عباسي، وزير النفط السابق، تسلم مقاليد الحكم في البلاد، في اغسطس 2017 خلفاً لنواز شريف، رئيس الوزراء آنذاك، وبقي في منصبه حتى صيف 2018 لدى انتخاب بطل الكريكت السابق عمران خان.



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