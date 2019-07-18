وفاة مبارك ترند مصر.. حقيقة رحيل الرئيس الأسبق

كتب: ضياء السقا
ترددت خلال الساعات الماضية شائعة وفاة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما متأثرا بإصابته بجلطة قلبية حادة.
من جانبها، نفت مصادر مقربة من العائلة، وفاة مبارك، مؤكدين أنها شائعة، وأن الرئيس الأسبق يتمتع بصحة جيدة.
وفي سياق متصل، تصدر "مبارك" ترند محرك البحث الأشهر، جوجل مصر، عقب تداول شائعة الوفاة.
جدير بالذكر أن شائعة وفاة مبارك ليست الأولى، فعلى فترات متباعدة، تتداول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء الوفاة بشكل غير دقيق.
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