نائب وزير الخارجية الإندونيسي ندد بالانتهاكات الإسرائيلية في القدس

دان نائب وزير الخارجية الإندونيسي عبد الرحمن محمد فاخر "الانتهاكات الإسرائيلية في ​مدينة القدس​"، مطالباً بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات، مشدداً على "أهمية حفاظ دول المنظمة على الوضع القانوني لمدينة القدس بموجب القانون الدولي".

ولفت إلى "انني كعضو في المجلس التنفيذي الحالي لمنظمة ​اليونيسكو​، ​إندونيسيا​ تدعو جميع أعضاء ​منظمة التعاون الإسلامي​ للحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس الموجودة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي"، مشدداً على أن "جهود إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية يجب أن تكون متسقة ولها آثار اقتصادية مباشرة".

وأكد "أهمية مقاطعة أعضاء المنظمة للمنتجات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات المتواجدة على أراضي فلسطينية"، مطالباً الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بـ"تنظيم لائحة بهذه المنتجات، تتخذها الدول الأعضاء كأساس ل​سياسة​ المقاطعة".