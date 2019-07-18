مسؤول عراقي: تصفية وزير نفط "داعش" بعملية "الأرملة البيضاء" في سوريا

أعلن الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف، أن "جهاز المخابرات الوطني اخترق خطوط تنظيم "داعش" الارهابي في ​سوريا​ بعملية "الأرملة ​البيضاء​"، التي طالت وزير نفط التنظيم وسقط فيها"، موضحاً أن "جهاز المخابرات الوطني العراقي اخترق في عملية "الأرملة البيضاء" الاستثنائية خطوط "داعش" في محافظة ​دير الزور​ السورية"، وتمكنت ​القوات​ التابعة للجهاز من تنفيذ عملية طالت ما يسمى آمر ديوان ​النفط​ والتمويل "وزير النفط".

ولفت إلى ان "العملية أدت إلى انهيار خط تمويل التنظيم بدءا من مؤسس الشبكة المالية للتنظيم فواز محمد جبير الراوي، وانتهاء بمن كان يسمى وزير المالية في "داعش"، مشيراً إلى أن "وزير نفط التنظيم هو ثابت تركي المكنى بـ"أبو حسان"، والذي يدير أكبر شبكة تمويل في مجال التجارة بالنفط ومشتقاته".