خارجية أميركا: مسؤولون أميركيون سيطلعون دبلوماسيين أجانب على خطة للأمن البحري بالخليج

كشفت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أن "مسؤولين من إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ سيطلعون أعضاء السلك الدبلوماسي في ​واشنطن​، يوم غد الجمعة، على مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة و​الأمن​ البحري حول ​مضيق هرمز​"، مشيرةً إلى أن "الأمر يتطلب مسعى دوليا للتعامل مع هذا التحدي العالمي وضمان مرور ​السفن​ بسلام". وأكدت أن الإفادة سيقدمها مسؤولون بوزارتي الدفاع والخارجية، ولن يسمح لوسائل الإعلام بحضورها.

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