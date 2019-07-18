النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو للسعودية بسبب اتفاقية "أوبك+"

توقع ​صندوق النقد الدولي​ "تباطؤ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للسعودية، خلال العام الجاري 2019، بسبب تباطؤ نمو قطاع ​النفط​ مع استمرار تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج"، مشيراً إلى أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد يتباطأ إلى 1.9 بالمئة مع تباطؤ النمو الحقيقي للنفط إلى 0.7 بالمئة".

وذكر أن توقعاته تشير إلى ارتفاع النمو على المدى المتوسط، ​​مع استمرار الإصلاحات الجارية في ​السعودية​، متوقعاً "توسع ​العجز المالي​ إلى 6.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019 من 5.9 بالمئة في 2018، بسبب زيادة الإنفاق عن المبلغ المدرج في الميزانية، على أن يتراجع العجز إلى 5.1 بالمئة في 2020".