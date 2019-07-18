هايكو ماس: لا يمكن تحقيق سلام دائم في أوروبا إلا بالتعاون مع روسيا

أكد وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، أنه "لا يمكن تحقيق سلام دائم في ​أوروبا​ إلا بالتعاون مع ​روسيا​، وأن الحوار ضروري مع ​موسكو​"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من أن لدينا الآن آراء مختلفة اختلافا جوهريا حول العديد من القضايا، إلا أن الحوار مع روسيا لا يزال ضروريا. وبدون موسكو، لا يمكننا الإجابة على الأسئلة العاجلة حول ​السياسة​ العالمية ولن نحقق سلاما دائما في أوروبا إلا إذا تعاونا".

ولفت إلى أن "حوار ​بطرسبورغ​ هو رابط مهم بين مجتمعاتنا لأنه في الأوقات الصعبة سياسيا نحتاج إلى تطوير المزيد من التعاون بين الناس في بلادنا".