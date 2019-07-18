غرينبلات: إسرائيل ضحية في نزاعها مع الفلسطينيين

اعتبر مبعوث ​الإدارة الأميركية​ لمفاوضات السلام في ​الشرق الأوسط​ ​جيسون غرينبلات​، أن "​إسرائيل​ ضحية في نزاعها مع الفلسطينيين، إذ لم ترتكب أي أخطاء تجاههم خلال عقود النزاع"، مشيراً إلى أنه "لا يتذكر حتى حالة واحدة أخطأت فيها إسرائيل أو تجاوزت سلطتها، وحتى إذا كانت هناك أخطاء فإن ​تل أبيب​ تفعل كل ما بوسعها لإصلاحها".

وأعرب عن معارضته لـ"استخدام مصطلح المستوطنات في تسمية التجمعات السكنية الإسرائيلية في ​الضفة الغربية​ وقال إنه يفضل مصطلح البلدات والضواحي وأن الضفة ليست أراضي محتلة بل أراض متنازع عليها"، مؤكداً أنه "عقد العديد من اللقاءات مع مسؤولين فلسطينيين في المنطقة يتخوفون من الإعلان عن تأييدهم لخطة السلام الأميركية ​الجديدة​ المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" وطلبوا منه عدم الكشف عن هذه الاجتماعات".