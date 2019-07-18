خارجية البحرين: اجتماع أمن الملاحة في الخليج فرصة لردع الخطر الإيراني

أكّدت وزارة الخاريجة ​البحرين​ية "استعداد البلاد لاستضافة اجتماع أمن الملاحة البحرية والجوية بالتعاون مع ​الولايات المتحدة​ و​بولندا​"، مشددة على أنه "فرصة لردع الخطر ال​إيران​ي".

ولفتت الخارجية في بيان إلى أن "​المنامة​ تستعد لاستضافة الاجتماع الذي تشارك فيه أكثر من 60 دولة"، مشيرة إلى أنه "إحدى نتائج المؤتمر الدولي لدعم ​الأمن​ والسلام في ​الشرق الأوسط​ الذي انعقد بمدينة وارسو في شهر شباط الماضي".

وأوضحت أن "هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به البحرين للمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وإدراكاً منها للمخاطر التي تهدد المنطقة في ظل ممارسات إيران التي تشكل خطراً كبيراً على الملاحة البحرية والجوية"، مبينة أن "ذلك يجسّد أيضاً ​سياسة​ البحرين المرتكزة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة كافة المشكلات والأزمات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين".

واعتبرت الوزارة أن "هذا الاجتماع سيشكل فرصة للتشاور وتبادل الرؤى بين الكثير من دول ​العالم​، للوصول إلى السبل الكفيلة لردع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم أجمع".