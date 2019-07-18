بنس: واشنطن ستفرض عقوبات على قادة "ميليشيات عراقية" تابعة لإيران

أكّد نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ أن "​واشنطن​ ستفرض ​عقوبات​ على قادة ميليشيات عراقية تابعة ل​إيران​"، مشددًا على "أننا لن نبقى مكتوفي اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران ​الإرهاب​".

ودعا بنس الى "الإفراج عن المعارضين الدينيين في السعودية وإريتريا وموريتانيا وباكستان"، وحث "الدول على احترام حرية المعتقد والحريات الدينية"، جازمًا أن "الشعب الأميركي يعتز بالحرية الدينية".

وتجدر الإشارة إلى أن الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على 4 عراقيين بتهم انتهاك حقوق الإنسان وفساد.