أكّد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن "واشنطن ستفرض عقوبات على قادة ميليشيات عراقية تابعة لإيران"، مشددًا على "أننا لن نبقى مكتوفي اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب".
ودعا بنس الى "الإفراج عن المعارضين الدينيين في السعودية وإريتريا وموريتانيا وباكستان"، وحث "الدول على احترام حرية المعتقد والحريات الدينية"، جازمًا أن "الشعب الأميركي يعتز بالحرية الدينية".
وتجدر الإشارة إلى أن الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على 4 عراقيين بتهم انتهاك حقوق الإنسان وفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر بنس: واشنطن ستفرض عقوبات على قادة "ميليشيات عراقية" تابعة لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.