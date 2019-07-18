امين عام مجلس النواب عن استقالة الموسوي: لم يصلني أي شيء حتى الساعة

علق الامين العام ل​مجلس النواب​ ​عدنان ضاهر​ على ما قيل حول استقالة عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​نواف الموسوي​، قائلا "لم يصلني شيء حتى الساعة".

وكانت قناة "الجديد" قد أفادت أن "عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي تقدم بطلب استقالته من مجلس النواب ويقدم كتباب بهذا الشان إلى مجلس النواب نبيه بري ويبلغ "حزب الله" مضمون الاستقالة".