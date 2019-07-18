أكّد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، خلال مشاركته مع نظيره الألماني هايكو ماس في منتدى "حوار سانت بطرسبورغ"، أن "حل جميع الخلافات في ​الخليج​ يكون فقط بالحوار"، مشددًا على أن "روسيا فعلت كل ما هو ممكن للحفاظ على معاهدة الصواريخ وإزالة المخاوف مع أميركا لكن واشنطن تتجنب الحوار".

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كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: حاولنا الحفاظ على معاهدة الصواريخ لكن أميركا تتجنب الحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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