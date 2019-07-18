الجديد: نواف الموسوي يتقدم بطلب استقالته من مجلس النواب

علمت قناة "الجديد" أن "عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​نواف الموسوي​ تقدم بطلب استقالته من ​مجلس النواب​ ويقدم كتباب بهذا الشان إلى مجلس النواب ​نبيه بري​ ويبلغ "​حزب الله​" مضمون الاستقالة".

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