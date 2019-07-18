أفاد مراسل النشرة في صيدا، أنه بدعوة من الجماعة الاسلامية، عقد لقاء ضم هيئة علماء المسلمين ورابطة علماء فلسطين وحركة حماس والقوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة حيث جرى التداول بالتطورات المتعلقة بقرار وزارة العمل المتعلق بالشعب الفلسطيني في لبنان.
وبعد مناقشة كل الحيثيات التي رافقت القرار ورفض وزير العمل التراجع عنه صدر عن اللقاء الدعوة الى اعتصام شعبي يقام بعد صلاة الجمعة في ساحة الشهداء.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء في مركز الجماعة الاسلامية يدعو للاعتصام غداً في ساحة الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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