لقاء في مركز الجماعة الاسلامية يدعو للاعتصام غداً في ساحة الشهداء

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، أنه بدعوة من الجماعة الاسلامية، عقد لقاء ضم هيئة علماء المسلمين ورابطة علماء فلسطين وحركة حماس و​القوى الاسلامية​ في ​مخيم عين الحلوة​ حيث جرى التداول بالتطورات المتعلقة بقرار ​وزارة العمل​ المتعلق بالشعب الفلسطيني في ​لبنان​.

وبعد مناقشة كل الحيثيات التي رافقت القرار ورفض وزير العمل التراجع عنه صدر عن اللقاء الدعوة الى ​اعتصام​ شعبي يقام بعد صلاة الجمعة في ​ساحة الشهداء​.