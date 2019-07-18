النشرة: مسيرة حاشدة داخل مخيم عين الحلوة احتجاجا على اجراءات وزير العمل

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا عن "انطلاق مسيرة حاشدة داخل ​مخيم عين الحلوة​ احتجاجا على اصرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ بشأن المؤسسات و​العمال​ الفلسطينيين في ​لبنان​"، مشيراً إلى أنه "انطلقت من امام مسجد خالد بن الوليد في ​الشارع التحتاني​ بمشاركة شبابية ونسائية حاشدة".

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