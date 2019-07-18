بري: عدد المتكلمين في جلسات اقرار الموزانة 52 نائبا على مدى 20 ساعة

اعلن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ختام كلمات النواب خلال جلسات اقرار موازنة العام 2019 في مجلس النواب، ان "عدد النواب المتكلمين في جلسات اقرار الموزانة 52 نائبا على مدى 20 ساعة".

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