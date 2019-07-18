نادر: ثقافتنا ليست حرق الدواليب ولا قطع الطرقات

أكد العميد المتقاعد ​جورج نادر​ في تصريح له خلال تحرك للعسكريين المتقاعدين بساحة الشهداء أثناء انعقاد جلسة ​مجلس النواب​ لمناقشة موازنة العام 2019 أن "ثقافتنا ليست حرق الدواليب ولا قطع الطرقات وقطعناها من قبل لانه لم يطن أمامنا أي حل آخر"، مشيراً إلى "أنان سنتواجد باي مكان قريب من مجلس النواب وهذه الموازنة غير مقبولة ومست بجيوب الناس والفقراء"، متوجهاً إلى المسوؤلين بالقول "يا نواب الامة، قفوا إلى جانب من حمى الامة".

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