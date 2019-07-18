الموسوي: أردت باستقالتي أن أتحمل مسؤولياتي ولا أحمّل حزب الله اية تبعات

أعلن النائب ​نواف الموسوي​ في حديث لقناة "الجديد"، انني بتقديم استقالتي "أردت أن أتحمل مسؤولياتي ولا أحمّل ​حزب الله​ اية تبعات، وأنا حاضر لكل ما يترتب عن هذه المسؤوليات".

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