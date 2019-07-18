اللاجئون الفلسطينيون يغلقون مدخل مخيم برج البراجنة

نفذ ​اللاجئون الفلسطينيون​ اعتصاماً عند مدخل ​مخيم برج البراجنة​ لجهة ​طريق المطار​، احتجاجاً على قرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​. وأغلق المعتصمون مدخل المخيم بالدروع البشرية لأن ​الجيش اللبناني​ منعهم من حرق الاطارات.

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