لفت عضو كتلة "الكتائب اللنبانية" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له قبيل جلسة ل​مجلس النواب​ للتصويت على مشروع موازنة العام 2019 أن "جلسة مجلس النواب ستتركز بالمجمل على قطع الحساب وسنستفيض به وما يحكى عن ​التمديد​ لمدة 6 أشهر لاقرار قطع الحساب موضوع غير دستوري وإذا لم نكن مثالا أعلى للناس في احترام ​الدستور​ فماذا سنكون؟"، مشيراً إلى ان "المشاركين في وضع ​الموازنة​ "نشروا" الموازنة ولكن سيصوتون عليها ونحن منسجمين مع أنفسنا وسنصوت ضدها لانها لا تشبه الموازنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: سنصوت ضد الموازنة لانها تشبه كل شيء إلا الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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