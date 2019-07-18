بريطانيا لمعركة "تعليق البرلمان" لتمرير بريكست

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نصر المجالي: تستعد بريطانيا لمعركة دستورية من "طعم آخر" بعد اتضاح من سيكون رئيسا للحكومة خلفا لتيريزا ماي يوم 23 الشهر الحالي من بين المرشحين بوريس جونسون وجيرمي هنت.

وتتركز المعركة المنتظرة، على احتمال "تعليق البرلمان" بعد تعهد جونسون على المضي قسرا في مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، حيث يتطلب الاتفاق موافقة البرلمان.

وكان جونسون، وهو المرشح المفضل لتسلم رئاسة الحكومة، أكد أن إجراءات الخروج ستتم رسميا في 31 أكتوبر 2019، ورفض أن يستبعد تعليق أو إغلاق أو تأجيل جلسات البرلمان من أجل الوفاء بهذا التعهد.

وبدأت مجموعة مؤلفة من 33 نائبا من حزب المحافظين، بقيادة وزير الخزانة فيليب هاموند، بالتخطيط لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويتمثل الهدف الرئيسي للمجموعة في تأمين موعد في أكتوبر، لوضع جدول أعمال يمكنهم من استخدام تشريعات تمنع جونسون من تعليق البرلمان.

وابلغ هاموند الاذاعة الرابعة في (بي بي سي) أن مجلس العموم لا يدعم الخروج بدون صفقة ، وأنه سيكون "صادمًا" إذا حاولت حكومة جونسون أن تحث البرلمان على المضي قدماً.

موقف ميجور

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يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني "المحافظ" الأسبق، جون ميجور، كان هدد باللجوء إلى القضاء إذا حاول أي رئيس حكومة تعليق عمل البرلمان وتجاوزه لتمرير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق.

وقال السير جون ميجور في مقابلة مع برنامج (Today) على إذاعة بي بي سي 4: "من أجل إغلاق البرلمان، يتعين على رئيس الوزراء الذهاب إلى جلالة الملكة وطلب الإذن لها بامتياز ملكي".

واضاف: "إذا طلب وزيرها الأول هذا الإذن، فمن غير المتصور أن تقوم الملكة بأي شيء آخر غير منحه لها".

وفي خضم الجدل الدستوري، اعتبر ميجور، في حديثه أنه "سيكون من غير المقبول تماماً" لأي زعيم بريطاني أن يعلق عمل البرلمان، مضيفاً أنه سيطلب مراجعة قضائية لوقف مثل هذا الإجراء.

وتابع ميجور: "لا يمكنك ولا يجب عليك أن تتجاوز البرلمان بهذه الطريقة لاتخاذ صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وقال رئيس الوزراء الأسبق: إذا حدث ذلك {الامتياز الملكي}، سيكون هناك طابور من الأشخاص الذين يسعون إلى المراجعة القضائية. أنا على استعداد لأن أذهب وأطلب المراجعة القضائية.

طعن

ونوه ميجور إلى أنه "لا يمكن الطعن في قرار الملكة في القانون، ولكن يمكن الطعن في نصيحة رئيس الوزراء للملكة".

وردا على تصريحات ميجور، قال حلفاء من حزب المحافظين للمرشح لزعامته جونسون: كان يتوجب على ميجور كرجل كبير عدم التدخل بمثل هذا التهديد، كان يتعين عليه الحفاظ على الهدوء إلى حد كبير".