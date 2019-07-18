شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "محلية البرلمان" يصل مطروح لبدء زيارة ميدانية لتفقد المشروعات المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، إلي محافظة مرسي مطروح، في زيارة ميدانية لمدة أربعة أيام، حتى الأحد المقبل، لتفقد المشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظة، والتعرف على المشكلات واحتياجات المواطنين.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء محافظ مرسى مطروح وقيادات المحافظة، وتفقد بعض المشروعات التى يتم تنفيذها وتفقد بعض الطرق، ومركز علاج الإدمان، وتفقد عدد من المستشفيات فى مدن مختلفة بالمحافظة، وزيارة ميناء جرجوب، وشبكة الصرف والكهرباء بسيدى برانى، وزيارة مدينة الضبعة ومحطة الصرف الصحى بالضبعة، وزيارة مدينة العلمين ومناقشة موقف الـ16 ألف فدان، وزيارة مدينة الحمام لمناقشة مشكلات الحيز العمرانى للقرى التابعة لها، وزيارة قرى بنجر السكر لمناقشة إنشاء وحدتين محليتين.

وقال المهندس أحمد السجنيى، رئيس اللجنة، إن هذه الزيارة تأتي في إطار أنشطة لجنة الإدرارة المحلية، بمجلس النواب، الميداينة للمرور علي محافظات مصر المختلفة، والتى بدأتها منذ دور الانعقاد الثاني، وقامت بزيارة العديد من المحافظات فى صعيد مصر، والوجه البحري وغرب وشرق الدلتا.

وأكد السجينى ، أن الزيارات الميدانية لها العديد من الأهداف والإطارات التى يتم العمل في سياقها، منها انتقال البرلمان من خلال لجانه النوعية إلي أرض الواقع، والالتحام مع السلطة التنفيذية المحلية، والقطاعات الحكومية المختلفة،بدلا من الحديث في القاعات فقط، ومن ثم رؤية الأمور بشكل أكثر تفصيلا، ومن ثم المرور علي المشروعات العامة والقومية التى تتم داخل المحافظة لاستبيان ماهية هذه المشروعات وحجمها وجدولها الزمني.

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وأضاف رئيس اللجنة ، أنه من خلال هذه الزيارات تعكس للمواطن الدور الكبير الذي تقوم به الدولة، بمؤسساتها المختلفة من حكومة وبرلمان وإعلام وكل من يعمل في إعادة بناء الوطن حقيقة الأوضاع علي أرض الواقع وما يتم من مشروعات بلسان نيابي، مع أن نقف عند المشروعات التى قد تكون متعثرة ويوجد بها تشابك قد يكون بسبب الولايات وبعضها البعض، ونسعي لفض ذلك بما لدينا من سلطات برلمانية منصوص عليها فى الدستور ونساعد القيادات المحلية والمحافظ فى نهو هذه الأعمال بالقدر الملائم.

وأكد السجينى ، أن هناك بعض المشكلات المحلية القابلة للحل بالتنسيق بين الجهات والولايات المختلفة، ومن ثم نعمل فى إطارها والتغلب عليها ونعمل علي إيجاد حلول عاجلة لها، مع أن يتم عقد اجتماع في ديوان عام المحافظة، يقوم المحافظ بتقديم عرض كامل عن إدارته الشاملة للمحافظة.

وقال السجينى ، بعد كل زيارة لأي من المحافظات تكون اللجنة كونت رؤية شاملة عن الأوضاع بها من خلال لمس الواقع ومن ثم تكون فى الاعتبار إبان نظر أي طلبات بشانه بالبرلمان سواء فيما يتعلق بأدوات رقابية مقدمة، أو إقرار موازنات خاصة بها، أو تقارير متعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات وأيضا خطط التنمية وغيرها من الملفات التى تهم العمل المحلي علي مستوي محافظات مصر، قائلا: "نكون مرتبطين ومطلعين علي الأوضاع بما هو فى الواقع وما هو مقدم من تقارير وبالتالي يكون أعضاء اللجنة علي بينة واضحة فيما يتخذونه من قرارات للصالح العام".

يترأس وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجينى، ويضم الوفد النواب، بدوي النويشي، وكيل اللجنة، ومحمد الدامي أمين سر اللجنة، ومحمد الحسيني، وسيد حماد موافى، وصابر عبد القوي، ورشاد شكري، وعلي عتمان، وسليمان العميري، وعبد الحميد كمال، ومحسن أبو سمنة، وأحمد الشريف، ويسري الأسيوطى، والمستشار رضا حسين أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد جابر ومحمد صبحي من أمانة اللجنة، وكان في استقبال وفد لجنة الإدارة المحلية نواب مطروح أحمد رسلان، وصلاح عياد، وفوزي مصيبع، وصلاح عياد، ورزق جالي.