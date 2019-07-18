شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيسة البرلمان الأوغندي: نعول على مصر في تحقيق الكثير من أجل أبناء القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل اليوم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السيدة ."Rebecca Alitwala Kadaga" رئيس البرلمان الأوغندي والوفد المرافق لها، واستهل الدكتور عبدالعال اللقاء بالتأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على تطويرها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين المصري والأوغندي.

كما أكد الدكتور عبدالعال على حرص مصر في المرحلة الحالية على تدعيم علاقاتها مع أشقائها من الدول الأفريقية، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، مضيفاً أن القارة الأفريقية غنية بكوادرها البشرية ومواردها الطبيعية، والتي تتيح الاكتفاء الذاتي لأبناء القارة إذا أُحسن استغلالها.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد الدكتور عبد العال أن هناك آفاق رحبة لتطوير تلك العلاقات، ليس فقط على المستوى البرلماني، وإنما في العديد من المجالات الإستراتيجية الأخرى التي تخدم المصالح الحيوية لكلا البلدين، ومنها مشروعات البنية الأساسية، والأمن الغذائي، والكهرباء، والنقل البحري، وتدريب الكوادر البشرية.

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كما أكد على ضرورة تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين والعمل على تذليل العقبات في هذا المجال، لاسيما في ظل حرص العديد من الشركات المصرية على الاستثمار في أوغندا.

ومن جانبها، أعربت رئيسة البرلمان الأوغندي عن تقدريها الشديد لحسن الاستقبال والبرنامج المُعد لزيارتها، وأكدت أن أوغندا كدولة تُعوِل كثيراً على الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي في تحقيق الكثير من أجل أبناء القارة الأفريقية.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية، أعربت عن تقدير بلادها لكافة أوجه الدعم الذي تقدمه مصر لأوغندا في الكثير من المجالات، وخاصة ما يتعلق بتدريب الكوادر البشرية، وأكدت على أن هذه اللقاءات البرلمانية تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى أنها تمثل رافداً مهماً لدعم الجهود المبذولة على المستوى الحكومي بين البلدين .