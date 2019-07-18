شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى: المطارات المصرية استعدت لاستقبال 105 آلاف حاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكدت وزارة الطيران المدني ، أن المطارات المصرية استعدت لإستقبال أكثر من 105 الف حاج هذا العام يتم نقلهم علي متن شركات الطيران المصرية والسعودية.
جاء ذلك خلال احتفالية توديع أول فوج من الحجاج بالصالة الموسمية بمطار القاهرة.
ووجهت الوزارة العاملين بتقديم أقصي ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن المسافرين علي مصرللطيران وشركات الطيران الأخري والعمل علي تنفيذ الخطة الموضوعة لإنسيابية الجسر الجوي وضمان راحة الحجاج في رحلات الذهاب والعودة وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة علي أكمل وجه دون أي معوقات بما يعينهم علي أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.
وأكدت الوزارة أن خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام مهمة عظيمة تحرص عليها وتستعد لها من شهور عديدة وتقوم بالتنسيق التام مع السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية من أجل خدمة ضيوف الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المدنى: المطارات المصرية استعدت لاستقبال 105 آلاف حاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.