الهجرة: إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "عقول عظيمة" لتدريب شباب الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

تنظم شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، ومؤسسة مصر تستطيع، بالتعاون مع المستشفى الوطني للعيون، مؤتمرًا لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "عقول عظيمة" لتدريب شباب أطباء طب وجراحة العيون، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

يأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين مؤسسة "مصر تستطيع" والمجلس الأعلى للمستشفيات وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية، حيث تقوم على رعايته الشركة بدعم ورعاية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وينطلق المؤتمر بالتعاون مع المستشفى الوطني للعيون، ويتضمن محاضرات للتدريب على أحدث الطرق المبتكرة عن أمراض المياه البيضاء، والشبكية، وزرع القرنية، يقدمها نخبة من أكبر أساتذة طب وجراحة العيون في مصر والشرق الأوسط.

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من جانبها، قالت وزيرة الهجرة، إنه تمت دعوة الأطباء المصريين بالخارج للمشاركة في المبادرات الرئاسية لعلاج أمراض العيون ودعم أهالينا في المجال الصحي في مصر، للاستفادة من خبرات الأطباء المصريين في الخارج، والتي جاءت تماشيًا مع حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالصحة كأحد العناصر المهمة في بناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أن هناك أيضا عددا من الأطباء داخل مصر أعلنوا استعدادهم للمشاركة بجانب زملائهم الأطباء المقيمين بالخارج.

وأشادت وزيرة الهجرة بالدور الوطني للأطباء المشاركين في المبادرة من أبناء مصر في الداخل والخارج الذين لم ينسوا بلدهم وعلى أتم الاستعداد لتقديم خدمات علاجية مجانية على أعلى المستويات العالمية، ودعم خطة التنمية في بلدهم.

ومن جهته، قال الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا، إنه سيتم إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "عقول عظيمة " ضمن خطة الشركة لتدريب أطباء الرمد حديثي التخرج بالتعاون مع الجامعات المصرية وخبراء من الخارج، وبالتنسيق مع مؤسسة مصر تستطيع.

وأشار عباس إلى عقد عدد من ورش العمل لتحقيق أقصى استفادة لشباب الأطباء، وفقاً لأحدث الطرق المبتكرة لتوصيل المعلومة بطريقة حديثة، يقدمها نخبة من أكبر أساتذة طب وجراحة العيون في مصر، وباعتماد من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.