​ الأعلى للجامعات: إعداد تشريع لإجراء امتحانات معرفية موحدة للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_داليا شبل:

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلي للجامعات، اليوم الخميس، العرض الذي قدمه أمام رئيس الجمهورية بشأن مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وأشر وزير التعليم العالي، في بيان له، إلى تكليف رئاسي بإعداد تشريع يسمح بإجراء الامتحانات المعرفية الموحدة لجميع الطلبة بكافة الكليات والتخصصات وتعميم الامتحانات الإلكترونية على جميع الجامعات.

وعلى جانب آخر وجه وزير التعليم العالي، بضرورة الاستمرار في تعاون المستشفيات الجامعية مع مستشفيات وزارة الصحة في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية الصحية، إضافة إلى تقديم كافة أشكال الدعم لمستشفيات وزارة الصحة.