مصرع طفلة غرقا في حمام سباحة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
لقيت طفلة، مصرعها غرقًا، داخل مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى، شمال بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.
وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بمصرع "فاطمة.م.ع - 12 سنة - مقيمة في قرية أطواب بمركز الواسطى"، غرقًا، أثناء الاستحمام في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى الرياضي.
وتبين من التحريات وأقوال شهود العيان، أن الطفلة غرقت في المياه وفشلت محاولات إنقاذها.
وأفاد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة «اسفكسيا الغرق» وفشل حاد في التنفس ولا توجد شبهة جنائية.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.
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