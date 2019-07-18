​التعليم العالي: استخراج جميع الشهادات الجامعية من المجمع الصناعي للمحررات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلي للجامعات، اليوم الخميس، العرض الذي قدمه أمام رئيس الجمهورية بشأن مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وأشارت الوزير إلى تكليفات الرئاسة بإعداد مسابقة لاختيار أفضل الجامعات استعدادًا للعام الدارسي الجديد، إضافة إلى المسابقات الجارية بين الجامعات لاختيار أفضل جامعة للتحول الرقمي، وأفضل جامعة مشاركة في تطوير العشوائيات، وأفضل جامعة في الأنشطة الطلابية.

وتضمنت التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لاستخراج جميع شهادات السنوات الدراسية للطلاب، من خلال المجمع الصناعي لتصنيع وإصدار كافة المحررات والوثائق (الباركود) وذلك لتأمين توثيق تلك الشهادات.

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وشملت التكليفات، تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة على مستوى الجامعات.

وطالب الوزير رؤساء الجامعات بتقديم أوجه الدعم المطلوبة للجامعات التكنولوجية الجديدة، خاصة من الجامعات التي تتواجد الجامعات التكنولوجية في محيطها الإقليمي؛ لضمان سرعة وتيرة النجاح لهذه الجامعات الجديدة.

كما وجه بضرورة الاهتمام بتنفيذ المشروعات الكبرى بكافة الجامعات وفقًا للجداول الزمنية المقررة.