صور- جامعة المنيا.. قافلة "محو الأمية" داخل المنازل والمساجد في "ههيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

قال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إن أعضاء القافلة البيئية المتكاملة التي أطلقتها الجامعة لقرية ههيا منذ أول يوليو الجاري تحركت إلى منازل المواطنين والمساجد؛ لمحو أميتهم بمقار إقامتهم وإنشاء فصول محو الأمية بمنازلهم وبالمساجد القريبة لهم.

وأضاف "عبد النبي" في تصريحات له اليوم الخميس، أن القافلة قامت بمسح بيئي واجتماعي لأهالي القرية لاكتشاف الأسر الأولي بالرعاية والمحتاجة لتوصيل مياه الشرب لمنازلهم، بالإضافة إلى مسح اجتماعي وحصر لمتحدي الإعاقة والأسر المعيلة بالقرية لتدربيهم على الحرف اليدوية التي تدر عليهم دخل وبدء مشروعاتهم الصغيرة، حيث تم تنظيم العديد من الدورات في تعليم الخياطة والتطريز قامت بها كلية التربية النوعية، وبالتعاون مع أحدى مؤسسات المجتمع المدني لتكريم العشر الأوائل وإهدائهم ماكينات خياطة كنواة لمشروعهم الصغير بالإضافة لمبالغ مالية.

وأوضح الدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الخدمات الطبية مستمرة في تقديم خدماتها بالقرية حتى نهاية يوليو الجاري، وذلك بالعيادات الثابتة بالوحدة الصحية بقرية ههيا، والتي يقوم بتوقيع الكشف بها نخبة من أساتذة الجامعة بكلية الطب بجميع التخصصات الطبية، بمتوسط حالات كشف تصل يوميًا إلى 90 حالة للبالغين و150 حالة للأطفال في تخصصات النساء والباطنة والرمد والجلدية والمسالك والجراحة العامة والنفسية والعصبية، ويتم توزيع الأدوية التي تقدمها الجامعة بالمجان لمواطني القرية، بالإضافة لقيام كلية طب الأسنان بتوقيع الكشف الطبي وتوزيع الأدوية أيضًا بالمجان.