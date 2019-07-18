"الأعلى للجامعات" يُحيل نتائج الثانوية العامة للجنة العليا للتنسيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_داليا شبل:

استعرض المجلس الأعلي للجامعات أهم ملامح نتائج الثانوية العامة لهذا العام، وأحيط المجلس علمًا بالأعداد المقترح قبولها بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2019/2020.

وقرر المجلس في جلسته اليوم الخميس، إحالة الموضوع إلى اللجنة العليا للتنسيق لتحديد الأعداد وفقًا للطاقة الاستيعابية لكل كلية، واحتياجات سوق العمل، وأعداد الناجحين.

كما وافق المجلس على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعات الزقازيق والسويس وبورسعيد، وإنشاء كلية الطب جامعة الزقازيق بمدينة فاقوس، وإنشاء كلية الطب بجامعة العريش، وبدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا.