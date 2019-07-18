الولايات المتحدة تضع مغربيا و ماليا ينتميان لتنظيم القاعدة على قائمتها للإرهاب العالمي

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أنها أضافت عضوين في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة، والتي تنشط في غرب إفريقيا، ضمن قائمتها للإرهاب العالمي.

وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الأمريكية اول أمس الثلاثاء 16 جويلية 2019 ، فإن الأمر يتعلق بكل من المالي "با أغ موسى" والمغربي علي مايشو.

ويلقب المغربي مايشو بـ"أبو عبد الرحمان الصنهاجي المغربي"، ويتولى منصب القاضي الشرعي داخل الجماعة، التي تأسست سنة 2017، بعد اندماج أربعة تنظيمات متطرفة هي جماعة أنصار الدين، وكتيبة المرابطون، وإمارة منطقة الصحراء الكبرى، وكتائب ماسينا.