متابعة / وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل لاتفاق حول خطة إنقاذ المهاجرين وكالات- أعلن وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانيه أن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي فشلوا في التوصل إلى اتفاق على آلية خاصة بتوزيع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى ... 18 جويلية 2019 13:04

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كانت هذه تفاصيل خبر وسط خلافات و تباينات / وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم للبحث عن حل لمسألة إنقاذ... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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