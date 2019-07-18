المفوضية العليا : 10.5مليون لاجئ حول العالم تلقوا الرعاية الصحية

ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، أن هناك حوالي 10.5 مليون لاجئ حول العالم قد تلقوا الرعاية الصحية من خلال برامج الصحة العامة أو المفوضية أو الشركاء في عام 2018، وذلك بالرغم من المستويات القياسية للنزوح وتدفق اللاجئين المستمر.
وأوضحت المنظمة - في بيان اليوم الخميس - أن هناك حوالي 84% من اللاجئين في مناطق نامية حيث الخدمات الأساسية تعاني ضغطًا وإرهاقًا كبيرين، منوهة بأن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لتلك البلدان؛ لضمان أن يتمكن اللاجئون ومجتمعاتهم المضيفة المحلية من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية المنقذةللحياة .
وأشارت إلى استمرار معدلات الوفيات بين الأطفال اللاجئين دون سن الخامسة في الانخفاض، حيث تحسن من 0.4 لكل 1000 شهريًا إلى 0.3 في عام 2018، موضحة أنه في 37 دولة مضيفة يمكن لمعظم اللاجئين الحصول على لقاحات وعلاج السل وفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا على قدم المساواة مع المواطنين.
من أن سوء التغذية لا يزال يمثل مشكلة صحية مثيرة للقلق للاجئين، معربة عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع مستويات فقر الدم والتقزم بين العديد من اللاجئين.
ولفتت إلى أن 90% من اللاجئات أنجبن أطفالهن في مرافق صحية داخل 80% من البلدان التي تدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، محذرة
وذكرت أن تخفيض المساعدات الغذائية يثير القلق بشكل خاص؛ لأن اللاجئين غالبًا ما يكون لديهم خيارات قانونية محدودة لزيادة دخلهم أو الحصول على الغذاء، محذرة من أن الكثير من اللاجئين يلجأون إلى استراتيجيات المواجهة والتي تزيد من مخاطر الحماية مثل: سحب الأطفال من المدارس للعمل والتسول وبيع الأصول.
وناشدت المنظمة الأممية الجهات المانحة لدعم أنشطتها الأساسية، موضحة أنه حتى منتصف العام الجاري لم يتم تمويل سوى 30% فقط من الميزانية العالمية للمفوضية والبالغة 8 مليارات و636 مليون دولار، والتي تدعم الخدمات والبرامج المنقذة للحياة للاجئين في 131 دولة.
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