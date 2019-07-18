مقتل وزير نفط داعش في عملية "الأرملة البيضاء" بسوريا

أكد الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف أن جهاز المخابرات الوطني اخترق خطوط تنظيم "داعش" في سوريا بعملية "الأرملة البيضاء"، التي طالت وزير نفط التنظيم وسقط فيها. وزير نفط التنظيم وسقط فيها. وكتب أبو رغيف على "تويتر"، أن "‏جهاز المخابرات الوطني العراقي اخترق في عملية "الأرملة البيضاء" الاستثنائية خطوط "داعش" في محافظة دير الزور السورية"، وأنه "تمكنت القوات التابعة للجهاز من تنفيذ عملية طالت ما يسمى آمر ديوان النفط والتمويل "وزير النفط". في عملية "الأرملة البيضاء" الاستثنائية خطوط "داعش" في محافظة دير الزور السورية"، وأنه "تمكنت القوات التابعة للجهاز من تنفيذ عملية طالت ما يسمى آمر ديوان النفط والتمويل "وزير النفط".

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