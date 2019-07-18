بعد 94 عاما على صدور "كفاحي".. هل تنبأ هتلر بإنتحاره

تحل اليوم الذكرى الـ94 لصدور كتاب أدولف هتلر "كفاحي"، والذي جمع بين عناصر السيرة الذاتية والشرح التفصيلي لنظريات هتلر النازية، حيث نشر هتلر المجلد الأول له عام 1925، والمجلد الثاني عام 1926، وقام بتحريره "برنارد شتمبفل" الذي قتل ليلة السكاكين الطويلة.

كتب هتلر معظم المجلد الأول من كتابه وهو في السجن اثر الإنقلاب النازي الفاشل الذي قام به" لاندسبرج على نائبه رودلف هس، وكان عنوان

الكتاب الأصلي "أربع سنوات ونصف من الكفاح ضد الأكاذيب والغباء والجبن"، فنصحه ناشر الكتاب، ماكس أمان، بتلخيصه إلى "كفاحي" فقط.

وأهدى هذا الكتاب الذي تضمن سيرته الذاتية وعرض لمذهبه الأيديولوجي إلى ديتريش ايكارت عضو الجمعية السرية المعروفة باسم "جمعية ثاتل"، ونشر الكتاب في مجلدين خلال عامي 1925 و1926، وبيعت منه حوالي مائتين وأربعين ألف

نسخة ما بين عامي 1925 و1934، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت قد بيعت أو وُزعت حوالي عشرة ملايين نسخة تقريبا.

جدير بالذكر أن هتلر وقع على وصتيه بعد الزواج في الرابعة فجرًا، بعد أن صرح بأنه سينتحر وبعدها سأل الدكتور "فارنر هاسه" عن طريقة جيدة للانتحار، واقترح هاسه تناول السيانيد ثم إطلاق النار على الرأس، وذلك بعد أن بدأت ألمانيا في الانهيار بعد ضربات الحلفاء الذين يتقدمون الشرق والغرب، وفي نهاية ابريل دخلت القوات السوفيتية برلين وكانت تشق طريقها إلى وسط المدينة.