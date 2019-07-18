ديبكا: أمريكا تستعد لسيناريو انطلاق هجمات إيرانية على الخليج

ذكر موقع ديبكا الإسرائيلي أنه بالنظر إلى حقيقة أن وقف الهجمات الإيرانية على أهداف نفطية في الخليج هو أمر مؤقت وسيتم تجديده قريبًا، واستنادًا إلى معلومات مخابراتية تبين أن الميليشيات الشيعية على وشك توسيع مشاركتها في عمليات الرد الإيراني، خاصة عن طريق إرسال قذائف هاون محملة بالمتفجرات وحتى إطلاق الصواريخ على الماضي بدأت الولايات المتحدة بنقل القوات العسكرية الأمريكية إلى الحدود العراقية.

وأشار الموقع إلى أن البنتاجون أعلن مؤخرًا أن

الجيش الأمريكي سينشر تعزيزات قوامها ألف جندي أمريكي إضافي في الخليج. ليس من الواضح ما إذا كانت كل هذه التعزيزات ستنشر في السعودية أو دول الخليج الأخرى.

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وتابع أنه في الوقت نفسه، أعلنت البحرية البريطانية في لندن أنها سترسل سفينة بحرية ثالثة تابعة للبحرية الملكية إلى منطقة الخليج، وستصحبها ناقلة، مضيفًا أنه لا تزال سفينة حربية

بريطانية - مدمرة الصواريخ من طراز HNK Duncan - في طريقها إلى الخليج. وفقًا للمصادر العسكرية والاستخبارية ، يشير نشر القوات الأمريكية إلى أن واشنطن تستعد لسيناريو شن هجمات إيرانية على أهداف للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة .

أفادت الأنباء أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يفكر في إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد واستبعاد السلك الدبلوماسي الأمريكي بالكامل من العراق.

وأوضح الموقع أنه ليس فقط هناك احتمال لقيام عناصر موالية لإيران بهجمات على أهداف في السعودية ، بل أيضًا في إمكانية شن هجمات على أهداف في إسرائيل، بحد زعم الموقع.