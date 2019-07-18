تدابير أمنية مشددة في فرنسا قبيل نهائي كأس أمم أفريقيا

اتخذت مدينة "ليون" الفرنسية سلسلة تدابير أمنية قبيل المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين السنغال والجزائر المقررة غدًا الجمعة بالقاهرة وذلك عقب حوادث وقعت مساء الأحد الماضي أثناء تأهل الجزائر لنهائي البطولة.



وذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس أن إقليم "رون" الفرنسي الواقع في المنطقة الشرقية الوسطى من منطقة "رون-الألب" في فرنسا حظر تناول الكحول في الطرق العامة وحمل الألعاب النارية والشماريخ، مضيفة أن

هذه الإجراءات تأتي من أجل تفادي فيض المشجعين الجزائريين في حالة فوز الجزائر بكأس البطولة في شوارع المدينة " ثالث أكبر مدينة من حيث تعداد السكان".



وأوضحت القناة أن هذه الإجراءات من شأنها تجنب استعادة مشاهد العنف التي وقعت الأحد الماضي في فرنسا، كما سيتم نشر عدد من أفراد الأمن لمنع حدوث أي اضطرابات

في النظام العام للبلاد، فضلا عن تطبيق تدابير تقييد حركة المرور بدءا من الساعة 7 مساء على عدة طرق في وسط مدينة ليون مثل محيط ميدان "بلكور " .



وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت في 15 يوليو الجاري اعتقال 282 شخصا مساء الأحد الماضي إثر أحداث وقعت على خلفية تأهل الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية ووقعت هذه الأحداث في كل من باريس ومارسيليا وليون حيث أحرقت عشرات السيارات في "ليون" ووقعت مصادمات مع قوات حفظ النظام حتى ساعة متأخرة من الليل في مارسيليا.