اتخذت مدينة "ليون" الفرنسية سلسلة تدابير أمنية قبيل المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين السنغال والجزائر المقررة غدًا الجمعة بالقاهرة وذلك عقب حوادث وقعت مساء الأحد الماضي أثناء تأهل الجزائر لنهائي البطولة.
هذه الإجراءات تأتي من أجل تفادي فيض المشجعين الجزائريين في حالة فوز الجزائر بكأس البطولة في شوارع المدينة " ثالث أكبر مدينة من حيث تعداد السكان".
وذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس أن إقليم "رون" الفرنسي الواقع في المنطقة الشرقية الوسطى من منطقة "رون-الألب" في فرنسا حظر تناول الكحول في الطرق العامة وحمل الألعاب النارية والشماريخ، مضيفة أن
في النظام العام للبلاد، فضلا عن تطبيق تدابير تقييد حركة المرور بدءا من الساعة 7 مساء على عدة طرق في وسط مدينة ليون مثل محيط ميدان "بلكور " .
وأوضحت القناة أن هذه الإجراءات من شأنها تجنب استعادة مشاهد العنف التي وقعت الأحد الماضي في فرنسا، كما سيتم نشر عدد من أفراد الأمن لمنع حدوث أي اضطرابات
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت في 15 يوليو الجاري اعتقال 282 شخصا مساء الأحد الماضي إثر أحداث وقعت على خلفية تأهل الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية ووقعت هذه الأحداث في كل من باريس ومارسيليا وليون حيث أحرقت عشرات السيارات في "ليون" ووقعت مصادمات مع قوات حفظ النظام حتى ساعة متأخرة من الليل في مارسيليا.
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير أمنية مشددة في فرنسا قبيل نهائي كأس أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.