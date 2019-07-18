الأولى في الثانوية على فلسطين: أتمنى دراسة الطب لأخدم مجتمعي

حصدت الطالبة الفلسطينية آلاء عبدالعاطي المرتبة الأولى في امتحانات الثانوية العامة ببلدها لعام 2019 بمعدل 99.7%.

وقالت عبدالعاطي، أنها نالت ثمرة جهودها ومعاناتها طوال العام بالحصول على المرتبة الأولى على

الوطن.

وأضافت عبدالعاطي: كانت الامتحانات صعبة، لكني استعديت ودرست بشكل جيد، حتى وصلت لمرادي"، مبينة أنها لم تتوقع أن تحصل على هذه النتيجة

رغم تأكدها من تفوقها وتوقعها أن تكون من الأوائل.

وعن كيفية حصولها على النتيجة، قالت الطالبة المتفوقة "أبلغنا بها أخي الذي حصل على الخبر من صديقه".

وعن طموحها في الدراسة، قالت "أطمح لأن أدرس الطب وأصبح طبيبة فلسطينية أخدم مجتمعي".