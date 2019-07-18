روسيا البيضاء تدعو لإزالة قضايا الخلاف مع روسيا على طريق التكامل بينهما

دعا الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إلى إزالة جميع القضايا الخلافية، وإعداد برنامج لاستراتيجيات عمل تكاملي مع روسيا حتى الثامن من ديسمبر 2019، موعد الاحتفال بالعيد العشرين لتأسيس الاتحاد بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير
يذكر أن روسيا وبيلاروسيا وقعتا في أبريل 1997 معاهدة إقامة اتحاد بين الدولتين من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك، وفي يناير عام 2000، تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا"، وذلك بعد تصديق برلماني البلدين على معاهدة إقامة دولة الاتحاد.
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