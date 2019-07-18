الأرجنتين: حزب الله اللبناني منظمة إهابية

أمرت السلطات في الأرجنتين بتجميد أصول حزب الله اللبناني في البلاد، وصنفت الحكومة الأرجنتينية حزب الله، التي تلقي عليها باللوم في هجومين على أراضيها، فعليا منظمة إرهابية، وجاء الإعلان في الذكرى 25 لتفجير مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس أدى إلى مقتل 85 شخصاً، وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم على إيران وحزب الله، وكلاهما ينفي المسؤولية عنه. وتعهد رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، الأسبوع الماضي، بتوقيع مرسوم يجعل منها أول دولة بأميركا اللاتينية تعتبر حزب الله منظمة إرهابية.



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