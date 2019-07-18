البرلمان الأوروبي ينتقد معاملة أميركا للمهاجرين على الحدود مع المكسيك

أعرب البرلمان الأوروبي في قرار تم تمريره اليوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء معاملة الولايات المتحدة الأميركية تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء على حدودها مع المكسيك، وخاصة الأطفال.

وجاء في البيان أن النواب الأوروبيين "قلقون للغاية بشأن الأوضاع السيئة في منشآت احتجاز المهاجرين الأميركية"، كما أشار إلى الافتقار للرعاية الصحية والطعام الجيّد والصرف الصحي.

وأضاف البيان أن "فصل الأسر واحتجاز المهاجرين لا يصبان أبداً في مصلحة الطفل"، مطالباً واشنطن بإنهاء سياسة فصل الأسر، وإعادة لم شمل الأطفال مع والديهم.

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وقالت النائب الليبرالية شيلا ريتشي، إن "الولايات المتحدة علّمت العالم أن الحياة والحرية والسعي وراء السعادة تعد حقوقاً راسخة. معسكرات الاعتقال التي تقيمها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعيدة عن هذه المثاليات".

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وطالب القرار الولايات المتحدة بتطبيق التزاماتها المتعلقة بحقوق الانسان، بدلاً من وضع إجراءاتها لإدارة الحدود على أساس "سياسات ضيقة" تهدف لكشف واحتجاز وترحيل المهاجرين. قد صدّق 330 نائباً على القرار مقابل رفض 252 نائباً وامتناع 55.