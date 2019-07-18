الأرجنتين تأمر بتجميد أصول حزب الله وتصنفه منظمة إرهابية في ذكرى تفجير مميت يمن شباب نت - متابعات الخميس, 18 يوليو, 2019 - 05:28 مساءً أمرت السلطات في الأرجنتين بتجميد أصول جماعة حزب الله في البلاد يوم الخميس وصنفت الجماعة اللبنانية، التي تلقي عليها باللوم في هجومين على أراضيها، فعليا منظمة إرهابية.



جاء الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير بمركز للجالية اليهودية في بوينس أيرس أدى إلى مقتل 85 شخصا.



وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم على إيران وحزب الله، وكلاهما ينفي المسؤولية عنه. ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو موجود في الأرجنتين لإحياء الذكرى.



المصدر: رويترز كلمات مفتاحية :

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