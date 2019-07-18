كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون يأسف لاستدعاء إسبانيا لفرقاطة من مجموعة الاضراب الناقل في الخليج العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن أسفها إزاء تحرك مدريد لاستدعاء الفرقاطة الإسبانية منديز نونيز من مجموعة الاضراب الناقل - مجموعة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الخليج العربي.

وقالت كارلا غليسون، المتحدثة باسم البنتاجون لوكالة الأنباء الإسبانية المستقلة: "لقد استمتعنا بعلاقة مثمرة ومهنية مع طاقم منديز نونيز، لكننا نشعر بخيبة أمل لقرار إسبانيا سحب الفرقاطة بشكل دائم من مجموعة إضراب أبراهام لنكولن".

تأتي هذه التصريحات، بعد أن أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، في 14 مايو، أن فرقاطة منديز نونيز سيتم سحبها مؤقتًا من مجموعة إضراب أبراهام لنكولن لأن "الحكومة الأمريكية اتخذت قرارًا خارج إطار ما تم الاتفاق عليه مع القوات البحرية الأسبانية".

كانت الفرقاطة الإسبانية جزءًا من مجموعة بحرية بقيادة الولايات المتحدة تم إرسالها إلى الخليج العربي قبل فترة وجيزة من إعلان طهران تعليق بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في 8 مايو.