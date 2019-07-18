كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك ماليزيا السابق يطلق زوجته الحسناء بالثلاثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب زفاف أسطوري أذهل العالم، طلق ملك ماليزيا السابق، سلطان محمد الخامس (50 عاماً)، زوجته ملكة الجمال الروسية ريانا أوكسانا فويفودينا (27 عاماً)، بعد أسابيع فقط من ولادة ابنهما و8 أشهر من زواجهما.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء الأربعاء، عن صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية، أنه تم تسجيل الطلاق نهائياً في الأول من يوليو الجاري.

وتشير شهادة الطلاق، التي تحمل شعار ولاية كلنتن، إلى أن الملك السابق طلق زوجته ثلاث طلقات، وهو ما يعني صعوبة زواجهما مرة أخرى، بحسب الشريعة الإسلامية.

وتداول رواد مواقع التواصل في ماليزيا شهادة الطلاق، إلا أنه لم يتم الكشف عن سبب إنهاء هذه العلاقة الزوجية التي أثارت حولها ضجة كبيرة من الفضول، وأعلن في الوقت ذاته أن عملية الطلاق حملت صفة القطعية أو ما يعرف في الإسلام طلاق بالثلاثة، ما يعني أن عودة الزوجين لن تكون هينة في حال قررا الارتباط القانوني مجددا، إذ لا بد أن تتزوج المرأة من رجل آخر ثم تتطلق منه بسبب وجيه وبحجة دامغة، ليكون متاحا عودتها شرعا إلى زوجها الأول.