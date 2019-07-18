كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انهيار فندق في بريطانيا بسبب حريق هائل (فيديو / صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل الإعلام، أن فندق في مدينة بريستول البريطانية انهار، بسبب اندلاع حريق هائل فيه وفر الناس هربًا.

وفي التفاصيل، اضطر الضيوف والموظفون إلى الفرار من مبنى بريمير إن في مدينة بريستول بعد اندلاع حريق ليلة الأربعاء، وانهار مبنى الفندق في وقت لاحق، وتم إيقاف حركة المرور على الطرق في المنطقة الذي استمر حتى صباح اليوم الخميس بسبب الدخان الكثيف.

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وتسبب الدخان الناجم عن الحادث الذي وقع ليلة الأربعاء في مشاكل على الطريق السريع M5، مما أدى إلى مشاكل في الرؤية لسائقي السيارات في منطقة بريستول. ولم يتأكد بعد أنه لم يُترك أحد في المبنى عندما انهار.

ويحاول المسؤولون حاليًا تحديد هوية كل شخص تم حجزه للإقامة في الفندق. لكنهم لا يعتقدون أن أي شخص كان محاصرًا داخل المبنى. وتجري عملية التنظيف على قدم وساق لإزالة الأنقاض.

وقالت خدمة الإطفاء، التي عملت في الموقع طوال الليل، إنه تم إجراء تحقيق لمعرفة السبب المحتمل للحادث، بينما تم نصح السكان المحليين بتجنب المنطقة وإغلاق نوافذهم.